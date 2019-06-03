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Бывший пресс-секретарь Лукашенко назначен "смотрящим" за "Космос ТВ"

04.06.2019 16:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый заместитель министра информации Павел Легкий стал представителем государства в СООО «Космос ТВ». Такое решение принял Совмин.



Напомним, что Легкий в Мининформе в том числе курирует интернет-медиа. «Космос ТВ», помимо прочего, является интернет-провайдером.

Компания на 50% принадлежит одному из крупнейших российских телекоммуникационных холдингов «Акадо» («Комкор»). Главой компании является Сергей Назаров

В целом с холдингом аффилировано большое число лиц. Среди участников общества есть Департамент имущества Москвы, АФК «Система» (связана с «Детским миром») и другие юрлица.

 
 
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Первый заместитель министра информации Павел Легкий стал представителем государства в СООО «Космос ТВ». Такое решение принял Совмин.
 
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