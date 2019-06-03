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МВД: последние сообщения о ложном минировании поступали из-за рубежа

04.06.2019 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последние сообщения о ложных минированиях в Беларуси поступали из-за рубежа, заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников. "С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом, - сказал он. - Мы знаем, где находятся сервера". По его словам, правоохранители располагают соответствующими доказательствами.

Шуневич обратил внимание, что в Беларуси лжеминеры практически всегда задерживались. "Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего", - добавил министр.


По информации главы МВД, правоохранители выработали алгоритм реагирования на подобные сообщения. 

"Объекты, которые в том числе будут задействованы на II Европейских играх, мы берем под круглосуточную охрану. Заранее проверяем их с помощью пиротехнических, саперных групп, служебных животных, специальной аппаратуры. С учетом этого, думаю, если появятся какие-то сообщения, они не внесут сумятицы в организацию спортивных мероприятий. В любом случае реагировать будем", - отметил Игорь Шуневич.

 
 
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Последние сообщения о ложных минированиях в Беларуси поступали из-за рубежа, заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.
 
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