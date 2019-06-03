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Какими будут курсы доллара и евро в июне?
Источник материала: Myfin
– На сегодняшний день на внутреннем белорусском
Если смотреть с горизонта начала текущего года, то укрепление белорусского рубля к доллару составило около 3%, к евро – с начала года на 5% с небольшим.
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От каких факторов будет зависеть поведение доллара и евро в июне и в ближайшие несколько месяцев?
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