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Какими будут курсы доллара и евро в июне?

04.06.2019 17:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Какими будут курсы доллара и евро в июне?
фото: Myfin.by

Какими будут курсы доллара и евро в июне?– На сегодняшний день на внутреннем белорусском валютном рынке сложилась ситуация, когда наша национальная валюта укрепляется к двум основным мировым валютам – евро и доллару и немного ослабла по отношению к российскому рублю.

Если смотреть с горизонта начала текущего года, то укрепление белорусского рубля к доллару составило около 3%, к евро – с начала года на 5% с небольшим.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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От каких факторов будет зависеть поведение доллара и евро в июне и в ближайшие несколько месяцев?
 
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