Какими будут курсы доллара и евро в июне?

– На сегодняшний день на внутреннем белорусском валютном рынке сложилась ситуация, когда наша национальная валюта укрепляется к двум основным мировым валютам – евро и доллару и немного ослабла по отношению к российскому рублю .

Если смотреть с горизонта начала текущего года, то укрепление белорусского рубля к доллару составило около 3%, к евро – с начала года на 5% с небольшим.