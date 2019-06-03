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Юные театралы из ГУО «Средняя школа №8 г.Кобрина» посетили редакцию газеты «Кобрынскі веснік»

04.06.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Юные театралы из ГУО «Средняя школа №8 г.Кобрина» посетили редакцию газеты «Кобрынскі веснік»

Приятным оказался визит в редакцию газеты “Кобрынскі веснік» юных театралов из ГУО «Средняя школа № 8 г. Кобрина».  Ребят  ждали не только восторженные речи поклонников их таланта из числа журналистов, не понаслышке знакомых с их творчеством, но и награды, которые вручил им главный редактор «районки», председатель Кобринской РО РОО «Белая Русь», депутат Брестского областного Совета депутатов  Роман Мельник.

Юные артисты занимаются в студии «Территория творчества» под руководством педагога дополнительного образования Татьяны Ярошук и могут реализовать там разные способности. Одни рисуют, другие поют, третьи предпочитают театрализацию. Есть те, кто находит себя во всех этих видах деятельности.

Репертуар труппы пока невелик:  «первой ласточкой» стала драма   «Черный квадрат», рассказывающая о жизни Казимира Малевича. Затем  была пьеса «Счастливый принц» по мотивам сказки Оскара Уайльда. В этом году «замахнулись» на мюзикл Эндрю Ллойда-Уэббера «Кошки». Премьера состоялась  на школьной сцене еще в апреле, когда труппа готовилась  к фестивалю школьных театральных коллективов ASSORTI. Играли и пели на английском. Русскоязычную версию показывали на литературном вечере в детской школе искусств г. Кобрина, и количество поклонников  увеличилось.

–  Увидев постановку, я был удивлен и восхищен тем, что вы делаете. Это высокое искусство,  интересное, яркое, запоминающееся зрелище, – отметил Роман Мельник.

Юные театралы из ГУО «Средняя школа №8 г.Кобрина» посетили редакцию газеты «Кобрынскі веснік»

Встреча закончилась вручением наград от газеты и районной организации  РОО «Белая Русь», которая всегда поддерживает хорошие начинания, оказывает  всестороннюю поддержку  и служит социальным лифтом для талантливой молодёжи.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

 
 
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Юные театралы из ГУО «Средняя школа №8 г.Кобрина» посетили редакцию газеты «Кобрынскі веснік»
 
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