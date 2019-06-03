Заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!» прошел в г.Кобрине

Источник материала: Кобринский вестник

Все желающие в этот день смогли примерить каску, боевую одежду спасателя, теплоотражательный костюм, поучаствовать в конкурсах и получить за это красочную наглядно-изобразительную продукцию на противопожарную тематику.

В Кобринском районе уже традиционным стало присутствие на различных культурно-массовых мероприятиях спасателей-пожарных. Взрослые вместе со своими детьми с удовольствием участвуют в конкурсах и викторинах, решают ребусы и головоломки на тему безопасности. Детвора наперебой старается ответить на вопросы, похвастаться своими знаниями о важных правилах, поделиться своей захватывающей историей о случившейся «чрезвычайной ситуации»

Все это можно было наблюдать, во время проведения заключительного этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» в Международный День защиты детей в парке им. А.В.Суворова г.Кобрина.

















В рамках кампании «Проведи время с пользой!» для привлечения внимания взрослых к вопросам безопасности наряду с детскими каруселями, концертной программой, работали и спасатели с интересной, обучающей программой.

Спасатели рассказывали ребятам об опасности водоемов, лесов, игр с огнем, а взрослым напоминали о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра и принципам обучения своих детей основам безопасности жизнедеятельности.

Все желающие в этот день смогли примерить каску, боевую одежду спасателя, теплоотражательный костюм, поучаствовать в конкурсах и получить за это красочную наглядно-изобразительную продукцию на противопожарную тематику.

Для взрослого населения доводилась информация об автономных пожарных извещателях, как они зарекомендовали себя с положительной стороны спасением многих сотен людей.

Приятным открытием стало то, что значительное количество отдыхающих знают про приложение «МЧС Беларуси! Помощь рядом!» и уже установило его на свои телефоны.

Кульминацией мероприятия стали показательные выступления спасателей-пожарных, где они продемонстрировали элементы боевой работы.





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