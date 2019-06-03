В Пинске ограничат продажу алкоголя в связи с проведением школьных выпускных вечеров

Источник материала: Пинский Вестник

В связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования Пинский городской исполнительный комитет принял решение «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков». Согласно организационно-распорядительному документу на территории города Пинска 9 июня 2019 г. будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на торговых объектах общественного питания в розлив, в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования. В этот день с 14.00 до 24.00 спиртное разрешено продавать только в ресторанах и барах.

Документ дополняет ранее принятое решение, направленное на популяризацию здорового образа жизни среди населения, профилактику пьянства и алкоголизма на территории г. Пинска.

Напомним, что согласно ранее принятому решению Пинского горисполкома ограничение по продаже алкоголя в городе Пинске ежегодно действует 7 апреля, 15 мая, 30 мая и 1 сентября.

В Пинске ограничение на продажу алкогольной продукции вводится уже не первый год, и, как отмечают правоохранители, подобная мера дает положительный эффект: количество преступлений и правонарушений снижается.

Пинский горисполком