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В Пинске ограничат продажу алкоголя в связи с проведением школьных выпускных вечеров

04.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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  В связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования Пинский городской исполнительный комитет принял решение «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков». Согласно организационно-распорядительному документу на территории города Пинска 9 июня 2019 г. будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на торговых объектах общественного питания в розлив, в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования. В этот день с 14.00 до 24.00 спиртное разрешено продавать только в ресторанах и барах.

  Документ дополняет ранее принятое решение, направленное на популяризацию здорового образа жизни среди населения, профилактику пьянства и алкоголизма на территории г. Пинска.

  Напомним, что согласно ранее принятому решению Пинского горисполкома ограничение по продаже алкоголя в городе Пинске ежегодно действует 7 апреля, 15 мая, 30 мая и 1 сентября.

  В Пинске ограничение на продажу алкогольной продукции вводится уже не первый год, и, как отмечают правоохранители, подобная мера дает положительный эффект: количество преступлений и правонарушений снижается.

  Пинский горисполком




 
 
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  В связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования Пинский городской исполнительный комитет принял решение «Об ограничении...
 
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