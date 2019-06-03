ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ ИГР ЗАВЕРШАЕТСЯ ОБЪЕКТОВЫМИ ТРЕНИНГАМИ

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

До грандиозного открытия II Европейских игр 2019 года всего несколько дней. Билеты, кстати, можно приобрести здесь . Оставшееся время организаторы и волонтеры используют по максимуму, оттачивая до совершенства работу всех служб и сервисов. Сегодня, например, более сотни волонтеров предстоящего мультиспортивного форума были приглашены на Национальный олимпийский стадион «Динамо».

Нынешний объектовый тренинг стал седьмым в плотном графике подготовки волонтеров, которые будут задействованы именно на этой площадке. До начала соревнований здесь состоятся еще два аналогичных занятия.

Сегодняшнее мероприятие прошло в формате лекции, в первой половине которой, ребят ожидала вводная часть. Здесь волонтерам рассказали об организационных моментах работы во время Игр. Их также познакомили с деятельностью волонтерских центров, где добровольцы могут получить всю необходимую информацию, а также отдохнуть между сменами, ведь каждый из них автоматически становится участником специальной культурно-мотивационной программы.

После завершения общей для всех части, волонтеры отправились на встречи с представителями различных функциональных направлений, среди которых сегодня на «Динамо» присутствовали сотрудники фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», в том числе управлений по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе, протокола, по организации размещения, прибытия и убытия, по аккредитации и других.

– Национальный олимпийский стадион «Динамо» рассматривается в качестве ключевого объекта предстоящего форума. Для работы здесь будет задействовано более полутора тысяч волонтеров, – отметила ведущий специалист по организации работы волонтерских центров управления по работе с волонтерами Дирекции Мария Воинова. – Сюда мы старались отбирать тех ребят, которые уже ранее работали на стадионе во время открытия объекта после реконструкции и футбольного матча, тестовых соревновании по легкой атлетике, а также других важных мероприятий.

Напомним, волонтерская программа II Европейских игр была запущена 15 сентября 2017 года и официально закрыта 1 апреля 2019 года. За все это время волонтерами было подано 24168 заявок из 106 стран мира. Всего в Играх примут участие 8000 тысяч волонтеров, которые будут задействованы в работе 34 функциональных направлений на спортивных, неспортивных объектах и фан-зонах, и 700 человек составит функциональный резерв. Таким образом, конкурс составил три человека на место.

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