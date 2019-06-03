Эффект Анджелины, или 17 мгновений звезды

Источник материала: Ежедневник



фото: bazaar.ru

Сегодня день рождения одной из самых эффектных и чувственных актрис современного кино: Анджелины Джоли. Свое 44-летие Энджи встречает в статусе свободной женщины.

После долгой тяжбы (бракоразводный процесс еще не завершился) актриса официально развелась с Брэдом Питтом. Тех, кто верит в нумерологию, может порадовать обилие цифры «4» в датах: Джоли была замужем трижды, и, возможно, этот год принесет ей судьбоносную встречу с новым мужем. Пока же актриса не спешит строить отношения и все свободное от съемок и гуманитарной миссии время проводит с детьми.

Мы привыкли видеть Анджелину в элегантных и сдержанных образах: на красной дорожке она блистает в вечерних туалетах в пол редко позволяет себе заигрывать с трендами. А ведь когда-то Джоли могла прийти на светское мероприятие в футболке и кожаных скинни, нырнуть в бассейн прямо в платье после церемонии или сделать макияж в духе героини готических фильмов. 17 ярких образов именинницы вcпомнил Harper’s Bazaa r.































































