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Эффект Анджелины, или 17 мгновений звезды

04.06.2019 17:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Эффект Анджелины, или 17 мгновений звезды

фото: bazaar.ru

Сегодня день рождения одной из самых эффектных и чувственных актрис современного кино: Анджелины Джоли. Свое 44-летие Энджи встречает в статусе свободной женщины.

После долгой тяжбы (бракоразводный процесс еще не завершился) актриса официально развелась с Брэдом Питтом. Тех, кто верит в нумерологию, может порадовать обилие цифры «4» в датах: Джоли была замужем трижды, и, возможно, этот год принесет ей судьбоносную встречу с новым мужем. Пока же актриса не спешит строить отношения и все свободное от съемок и гуманитарной миссии время проводит с детьми.

Мы привыкли видеть Анджелину в элегантных и сдержанных образах: на красной дорожке она блистает в вечерних туалетах в пол редко позволяет себе заигрывать с трендами. А ведь когда-то Джоли могла прийти на светское мероприятие в футболке и кожаных скинни, нырнуть в бассейн прямо в платье после церемонии  или сделать макияж в духе героини готических фильмов. 17 ярких образов именинницы вcпомнил Harper’s Bazaar.

















 
 
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Сегодня день рождения одной из самых эффектных и чувственных актрис современного кино: Анджелины Джоли. Свое 44-летие Энджи встречает в статусе свободной женщины.
 
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