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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Среди них жительницы Вороновского района
04.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Соответствующий указ Глава государства Александр Лукашенко подписал 27 мая.
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, домохозяйки.
В их числе — семь женщин Вороновского района. Почетного знака материнской доблести и славы удостоены операторы машинного доения КСУП «Дотишки» и сельскохозяйственного предприятия совхоз «Вороновский» Ядвига Валюкевич, Валентина Микулко и Валентина Стефанович, домохозяйки Ядвига Козловская (хутор Жемойтишки), Екатерина Стефанович (аг. Вороновка) и Анна Тункель (д. Пусяворы).
Родить и воспитать ребенка — это ответственное и серьезное дело. А поставить на ноги пять и более детей — настоящий женский подвиг, заслуживаю-щий высокого знака материнской доблести.
Указ Президента Республики Беларусь о награждении орденом Матери женщин свидетельствует о почете и поддержке в нашей стране многодетных матерей.
Татьяна Дудко.
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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Среди них жительницы Вороновского района
Соответствующий указ Глава государства Александр Лукашенко подписал 27 мая. Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы...
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