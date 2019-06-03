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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Среди них жительницы Вороновского района

04.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Среди них жительницы Вороновского района

Соответствующий указ Глава государства Александр Лукашенко подписал 27 мая.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, домохозяйки.

В их числе — семь женщин Вороновского района.  Почетного знака материнской доблести и славы удостоены  операторы машинного доения КСУП  «Дотишки»  и сельскохозяйственного предприятия совхоз «Вороновский» Ядвига Валюкевич,  Валентина Микулко и Валентина Стефанович, домохозяйки Ядвига Козловская (хутор Жемойтишки),  Екатерина Стефанович (аг. Вороновка) и Анна Тункель (д. Пусяворы).

Родить и воспитать ребенка — это ответственное и серьезное дело. А поставить на ноги пять и более детей — настоящий женский подвиг, заслуживаю-щий высокого знака материнской доблести.

Указ Президента Республики Беларусь о награждении орденом Матери женщин свидетельствует о почете и поддержке в нашей стране многодетных матерей.

Татьяна Дудко.

 
 
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Соответствующий указ Глава государства Александр Лукашенко подписал 27 мая. Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы...
 
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