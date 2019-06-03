«Не в кабине же грузовка его везти!». Дальнобойщик в рейсе получил инсульт и не может попасть домой

Источник материала: Tut.by

Белорусский дальнобойщик из Ивенца, 56-летний Иван Зенкович, был в рейсе в Италии, когда у него случился инсульт. Первую помощь ему оказали в больнице города Тольмедзо. Водитель был застрахован в компании Белгосстрах и предполагалось, что когда позволит состояние, его доставят на родину для дальнейшего лечения. Но прошло уже десять дней, а пациент все еще находится в Италии.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— О том, что произошло, мы узнали в прошлую пятницу, 24 мая. Нам позвонили из российской фирмы, на которой отец работал уже несколько лет, и рассказали, что у папы инсульт. Обнаружил его в почти бессознательном состоянии другой водитель, коллега, с которым отец не вышел на связь в установленное время, — рассказала AUTO.TUT.BY Алина, дочь пострадавшего водителя.

Затем Ивана Зенковича доставили в больницу города Тольмедзо, недалеко от границы с Австрией. Дальнобойщик был застрахован в компании Белгосстрах на 70 тысяч долларов. Как только фирма-работодатель узнала о том, что произошло с их водителем, связалась с белорусскими страховщиками и сообщила о наступлении страхового случая, выслала им копию страхового полиса и контакты больницы, где находился Иван Зенкович.





— Мы надеялись, что Белгосстрах вышлет своего агента или свяжется с медиками из больницы Тольмедзо и оговорит, кто за что платит, когда можно будет забрать папу и доставить в Беларусь, — продолжает Алина. — Но страховщики сначала сообщили, что пока у них не будет полного комплекта документов и в первую очередь копии всех страниц паспорта отца, чтобы подтвердить, что он находится заграницей не больше 180 дней, речь о наступлении страхового случая не идет. Но кто этим будет заниматься? Папа сам находился в критическом состоянии и делать этого не мог.

Так как Алина сейчас живет и работает в Польше, в семье решили, что она должна поехать в Италию, заняться всеми формальностями и побыть рядом с отцом.



Ивана доставили в больницу города Тольмедзо

— 26 мая утром я была в больнице. Сделала копии всех документов и отправила в Белгосстрах. Сами страховщики с больницей связаться не могли, так как никто из них не говорит по-итальянски. Поэтому о плане лечения и прочих расходах с медиками они не договаривались. Меня же через мессенджер предупредили, что оплатят только неотложную медпомощь, а все другие расходы надо будет взять на себя семье.

В среду, 29 мая, итальянский врач сообщил Алине, что если к пятнице, 31 мая, состояние ее отца не ухудшится, то его можно будет транспортировать в Беларусь самолетом.

— Эту информацию я передала в Белгосстрах, понадеявшись, что к этому дню они решат вопросы по доставке папы в Беларусь. В пятницу, в 19.40, страховщики сообщили, что принят план по медицинской эвакуации отца. Но оплатят перелет только папе, без сопровождения. При этом вылет предполагался из аэропорта города Триеста, до которого из больницы надо ехать по горной дороге полтора часа. К тому же рейс будет с пересадкой.

Решением, которое предложил Белгосстрах, Алина воспользоваться не могла: в такое время их бы не выписали из больницы: вечером уже не было врачей, а ведь требовалось подготовить документы, выдать лекарства на дорогу. К тому же как отправлять ночью недееспособного человека одного, без сопровождения?

— Можно было выписать отца в субботу, итальянцы готовы были бы подготовить все для этого. Но страховщики написали, что у них не хватает каких-то документов. Это было странно — в пятницу все было нормально, а потом документов вдруг стало не хватать. Спрашиваю, каких документов не хватает? Молчание… Хотя до этого итальянский врач трижды писал рапорт о пациенте, с подробными рекомендациями по транспортировке и дальнейшему лечению.

А в понедельник Алине пришла новая информация от Белгосстрах: медицинской эвакуацией они заниматься не будут. Фирма же, в которой работает пострадавший, предложила доставить мужчина домой в кабине грузовика. Тогда девушка начала звонить в консульство Беларуси в Италии и звать на помощь СМИ.

— После этого страховщики снова сообщили мне в устной беседе, что они опять готовят план медэвакуации отца. Подыскивают прямой чартерный рейс, чтобы посадить папу в самолет, он сам долетит, а в Беларуси его уже встретят и довезут в больницу. Предварительно сказали, что эвакуация готовится на 8 июня.



































































































































































До этой даты дальнобойщик будет находиться в итальянской больнице на поддерживающей терапии, лечить его там не будут. Алину медики пустили пожить в комнате небольшого домика возле больницы — в замен на пожертвование, которое она сможет выделить за это.

— Очень человеческое отношение со стороны итальянцев. Даже в самом начале, когда у папы не было при себе страховки, ему не отказались помочь. Да и сейчас из больницы его никто не выгоняет. У него аритмия и поэтому есть риск рецидива. Если такое произойдет, то конечно, врачи окажут помощь.

Алина не понимает, зачем столько времени ждать эвакуации, ведь в это время пациент должен получать полноценное лечение, а не лежать в ожидании.

— Пока Белгосстрах перекладывает свои бумажки, мы ждем. Итальянский врач был очень удивлен работе наших страховщиков. Говорил, что сталкивался с ними неоднократно, но таких проволочек и бюрократии, как с белорусской компанией еще не встречал, — говорит дочка пострадавшего.

Позволить себе лечить главу семьи в Италии родственники не могут: очень уж это дорого. Они с нетерпением ждут доставки его домой, но опасаются, что страховщики снова поменяют свое решение и откажутся от эвакуации.

Белгосстрах: «Документы из госпиталя получили только 30 мая»

В Белгосстрахе сообщили, что узнали о госпитализации страхователя с подозрением на инсульт 24 мая — об этом сообщил работодатель дальнобойщика. Но для принятия решения о выплатах страховщикам нужна медицинская информация из больницы, в ответ на запрос ее получили лишь спустя шесть дней — 30 мая. Одновременно с медотчетом итальянский врач сообщил, что пациент может транспортироваться в Беларусь обычным авиарейсом, в сидячем положении. Больному необходимо сопровождение, так как он не может самостоятельно общаться.

















Исходя из этого заключения, а также оценив состояние Зенковича, в Белгосстрахе пришли к выводу, что именно медицинская эвакуация ему не требуется.

Одновременно с этим страховщики вместе с врачами анализировали представленные из больницы документы, до сих пор неясным остается факт, почему транспортировку пациента после инсульта разрешают так рано. Ведь согласно данным ВОЗ и Минздрава Беларуси, острые периоды после инсульта заканчиваются на 10−40 день, до этого передвигать больного нельзя.

Страховщики решили, что эвакуировать 31 мая пациента не будут и чтобы исключить для него неблагоприятные последствия, снова направили запрос в итальянскую клинику о статусе здоровья пациента и возможности его транспортировки.

Было решено, что Ивана Зенковича доставят из Италии в Беларусь прямым рейсом Триест — Минск. Также, дополнительно, для дальнейшего изучения, из Италии будет истребована медицинская документация по данному случаю.