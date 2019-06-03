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Экоуроки, выставки, мастер-классы, флешмобы, игры, субботники, акции, тематические классные часы… Экологическому образованию в Карцевичской СШ уделяется большое внимание

04.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Экологическое образование в  Карцевичской средней школе начинается на обыкновенном школьном уроке и продолжается во внеурочной деятельности. При этом важнейшим условием воспитания экологической культуры детей является создание среды, в которой взрослые личным примером демонстрируют детям правильное отношение к природе и активно, по мере своих возможностей, вместе с детьми участвуют в природоохранной деятельности. Педагоги стараются сделать всё возможное, чтобы заложить в сознание ребенка необходимость построения гармоничных взаимоотношений с миром. Ведь только через практический и эмоциональный опыт экологические знания превращаются в убеждения и становятся приобретением личности.

Так, в целях развития и поддержки экологических инициатив, формирования экологического сознания и мировоззрения, повышения экологической культуры учащихся, привлечение внимания общественности к решению экологических проблем из года в год в школе реализуются мероприятия в рамках экологического марафона «Мы — жители планеты Земля».  В течение года проходят экоуроки, выставки, мастер-классы, флешмобы, игры, субботники, акции, тематические классные часы, которые позволяют ребятам изменить свои взгляды, научиться ответственному отношению к окружающей среде.

Экоуроки, выставки, мастер-классы, флешмобы, игры, субботники, акции, тематические классные часы… Экологическому образованию в Карцевичской СШ уделяется большое внимание

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Большое внимание уделяется практической деятельности учащихся. Это и трудовые десанты по благоустройству территории учреждения, и изготовление скворечников и кормушек для птиц, и исследовательская работа.

Педагоги, учащиеся, родители с удовольствием участвуют в школьных, районных и областных творческих конкурсах и конкурсах краеведческих работ юных исследователей окружающей среды, где становятся  победителями и призерами.

Традиционными для нас стали акция по сбору отработанных элементов питания «Батарейка OFF», экологическая акция «Час Земли», эстафета-выставка «#экоэстафета2019», конкурс на лучший скворечник «Встречаем пернатых друзей», а также Международный день земли, Всемирный день защиты лесов и другие. Для самых активных участников организуются экскурсии и походы. Под руководством опытных педагогов М.Г. Щербо и автора этих строк школьники  только в этом учебном году побывали с экскурсией в Центре экологического туризма «Станьково»,  в парке-музее валунов в Минске, в Центральном Ботаническом саду НАН Беларуси, посетили  знаменитый белорусский национальный парк — Беловежскую пущу — и археологический музей «Берестье».

Миссия нас, педагогов, — донести до детей, как прекрасен наш мир, как сложно он устроен и что от нашего поведения зависит, сумеем ли мы сохранить богатство мира для будущих поколений людей и всех живых существ на планете. Поэтому экологическое сознание и поведение должны стать составной частью общей культуры сегодняшнего выпускника. Очень важно, чтобы каждый школьник вступал в жизнь с сознанием того, что человек — часть природы, и жить он должен в гармонии с ней. Дети должны сердцем почувствовать: не сохраним Природу — не будет Родины.

Наталья КУЛЬЧИЦКАЯ,

заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Карцевичская СШ»


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Теги: Минск
 
 
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