ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП в Докшицком районе: погибла жительница Слуцка

04.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

ДТП в Докшицком районе: погибла жительница Слуцка

Докшицким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого один человек погиб и пострадал ребенок.

По данным следствия, вчера 42-летняя водитель, управляя автомобилем Opel Astra, двигалась по автодороге М3 «Минск-Витебск». Около 15:15 на 96-м километре, выехав на встречную полосу, совершила столкновение с автопоездом в составе грузового седельного тягача DAF FT XF 105.460 и полуприцепа.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погибла на месте, а 12-летняя дочь погибшей, ехавшая в качестве пассажира, получила телесные повреждения, с которыми госпитализирована в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, автотехнические и трасологические экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

ДТП в Докшицком районе: погибла жительница Слуцка


СК РБ

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Докшицким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого один человек погиб и...
 
Новости дня
Новости разные
 
7 июня – юбилейный вечер Светланы Терешко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика