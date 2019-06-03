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ДТП в Докшицком районе: погибла жительница Слуцка
04.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Докшицким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого один человек погиб и пострадал ребенок.
По данным следствия, вчера 42-летняя водитель, управляя автомобилем Opel Astra, двигалась по автодороге М3 «Минск-Витебск». Около 15:15 на 96-м километре, выехав на встречную полосу, совершила столкновение с автопоездом в составе грузового седельного тягача DAF FT XF 105.460 и полуприцепа.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, автотехнические и трасологические экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.
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Докшицким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого один человек погиб и...
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