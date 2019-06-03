ДТП в Докшицком районе: погибла жительница Слуцка

Источник материала: Слуцк Город





Докшицким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого один человек погиб и пострадал ребенок.

По данным следствия, вчера 42-летняя водитель, управляя автомобилем Opel Astra, двигалась по автодороге М3 «Минск-Витебск». Около 15:15 на 96-м километре, выехав на встречную полосу, совершила столкновение с автопоездом в составе грузового седельного тягача DAF FT XF 105.460 и полуприцепа.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погибла на месте, а 12-летняя дочь погибшей, ехавшая в качестве пассажира, получила телесные повреждения, с которыми госпитализирована в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, автотехнические и трасологические экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.



