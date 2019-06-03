Новый магазин «Санта» возле 13-й школы откроется завтра

Источник материала: Слуцк Город





Магазин «Санта» на пересечении улицы Тройчанская и 2-го пер. М. Богдановича откроется в среду, 5 июня, в 14:00. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в администрации объекта.

Открытие пройдёт в торжественной обстановке, с шоу-программой и дегустацией.

— Новый магазин обустроен в европейском концепте. Среди отличий - первый островок скандинавской рыбы и морепродуктов, а также собственная пекарня. Покупателей ожидает расширенный выбор свежих товаров, а многие новшества в организации торгового пространства и продуктовой политике впервые используются в городском ритейле, — рассказали в коммуникационном агентство PR Vision.

На открытии первым покупателям раздадут бесплатное мороженное, а детям - ещё и воздушные шары. Случчане смогут посмотреть, как устроен магазин, пообщаться с представителями торговой сети и узнать о дальнейших планах по развитию сети «Санта» в Слуцке.

Площадь объекта составляет 400 кв. м, работать он будет ежедневно с 9:00 до 23:00. В новом магазине представлены рыбные продукты производства ООО «Санта Бремор» и основные группы продовольственных товаров.



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