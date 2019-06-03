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Под Речицей в припаркованную на обочине ГАЗель влетело авто: один погибший, двое пострадавших

04.06.2019 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речицком районе ГАЗель припарковалась на обочине, а в нее врезалось другое авто, сообщает Речица Автопомощь.


ДТП произошло днем 3 июня.

«Ребята из „Белтелкома“ стали на обочине в теньке пообедать, и тут прилетело авто», — пишут очевидцы. По их же информации, погиб водитель ГАЗели.

В МВД сообщили официальную версию произошедшего.

32-летний водитель Volkswagen Touran потерял контроль над управлением, выехал на правую обочину, где врезался в стоящий автомобиль ГАЗ .

В результате пострадали трое мужчин: 53-летний водитель и 58 и 59-летние пассажиры. Мужчины были доставлены в больницу, где позже водитель от полученных травм скончался.

 
 
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«Ребята из "Белтелкома" стали на обочине в теньке пообедать, и тут прилетело авто», - пишут очевидцы. По их же информации, погиб водитель ГАЗели.
 
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