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Под Речицей в припаркованную на обочине ГАЗель влетело авто: один погибший, двое пострадавших
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе ГАЗель припарковалась на обочине, а в нее врезалось другое авто, сообщает
ДТП произошло днем 3 июня.
«Ребята из „Белтелкома“ стали на обочине в теньке пообедать, и тут прилетело авто», — пишут очевидцы. По их же информации, погиб водитель ГАЗели.
В МВД
32-летний водитель Volkswagen Touran потерял контроль над управлением, выехал на правую обочину, где врезался в стоящий автомобиль ГАЗ .
В результате пострадали трое мужчин: 53-летний водитель и 58 и 59-летние пассажиры. Мужчины были доставлены в больницу, где позже водитель от полученных травм скончался.
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«Ребята из "Белтелкома" стали на обочине в теньке пообедать, и тут прилетело авто», - пишут очевидцы. По их же информации, погиб водитель ГАЗели.
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