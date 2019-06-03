Под Речицей в припаркованную на обочине ГАЗель влетело авто: один погибший, двое пострадавших

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе ГАЗель припарковалась на обочине, а в нее врезалось другое авто, сообщает Речица Автопомощь .





ДТП произошло днем 3 июня.

«Ребята из „Белтелкома“ стали на обочине в теньке пообедать, и тут прилетело авто», — пишут очевидцы. По их же информации, погиб водитель ГАЗели.

В МВД сообщили официальную версию произошедшего.

32-летний водитель Volkswagen Touran потерял контроль над управлением, выехал на правую обочину, где врезался в стоящий автомобиль ГАЗ .

В результате пострадали трое мужчин: 53-летний водитель и 58 и 59-летние пассажиры. Мужчины были доставлены в больницу, где позже водитель от полученных травм скончался.