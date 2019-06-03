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Белорусский легкоатлет Максим Недосеков стал лицом Банка Дабрабыт

04.06.2019 18:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков стал лицом Банка Дабрабыт

Банк Дабрабыт сделал своим послом белорусского легкоатлета Максима Недосекова, завоевавшего «серебро» на прошлогоднем чемпионе Европы. Контракт с перспективным спортсменом подписан с участием Белорусской федерации легкой атлетики.

Максим Недосеков станет официальным лицом карточки «Давай-давай» для адептов здорового образа жизни. Кроме того, его миссией станет вдохновлять белорусов заниматься спортом.

«Текущий опыт станет уникальным не только для банка, но и для финансовой сферы. Можно назвать это взаимовыгодным сотрудничеством с социальным подтекстом. Прежде всего, мы хотим поддержать талантливого спортсмена и будем болеть за него на предстоящих соревнованиях. Неслучайно он станет лицом карточки с говорящим названием – «Давай-давай». Но мы также ожидаем, что он сможет своим примером воодушевить других вести активный образ жизни», – подчеркнул председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд.

Карточка «Давай-давай», лицом которой стал Максим Недосеков, выпускается на платформе Visa Gold и позволяет экономить на здоровом образе жизни. Так, на счет возвращается 1,5% с каждой покупки спортивных товаров и услуг, а также вдвое меньше – за остальные оплаты. Для владельцев предусмотрены скидки в спортивных магазинах, медицинских центрах и на онлайн-площадках. Карточка имеет интересный дизайн с изображением бегущего человечка.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский также весьма высоко оценил инициативу Банка Дабрабыт.

"Давай-Давай" - хорошая тема. Она провоцирует и одновременно стимулирует: давай, поднимайся, хватит спать!", - оценил инициативу банка Вадим Девятовский. По его словам, белорусские компании очень мало привлекают белорусских спортсменов для продвижения своего бренда. Это плохо как для самих компаний, так и для спортсменов, которые нуждаются в такой поддержке. Именно поэтому инициатива Банка Дабрабыт очень важна для белорусского спорта. Такая поддержка стимулирует и где-то даже обязывает, так как обязывает спортсмена на новые свершения.

Максим Недосеков – 21-летний спортсмен, специализирующийся на прыжках в высоту. Еще юниором он побил 40-летний рекорд на чемпионате Европы в Италии, взяв 2,33 метра. В августе 2018 года прыгун стал серебряным призером чемпионата Европы, а по итогам года назван лучшим легкоатлетом в Беларуси. Во время II Европейских игр в Минске спортсмен будет бороться за золотую медаль.

«Приятно, когда крупный банк обращает на тебя внимание. Для меня это определенно будет интересным и полезным опытом. Мой выбор в жизни был во многом предопределен спортивной семьей, но есть много тех, кто должен сделать его самостоятельно. Порою нужно просто поверить в свои силы и не забывать подбадривать себя: «Давай-давай!», – признался Максим Недосеков.

 
Теги: Минск
 
 
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Банк Дабрабыт сделал своим послом белорусского легкоатлета Максима Недосекова, завоевавшего «серебро» на прошлогоднем чемпионе Европы. Контракт с перспективным...
 
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