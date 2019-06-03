Новость дня. Дорога запущена!

Источник материала: Ивьевский край

Четырехполосное движение открылось сегодня на реконструированном участке трассы М6 от Ивья до Лиды

Шоссе было построено в 1978 году . Тогда давно существовавшие участки дорог между Гродно и Лидой с одной стороны, и Минском и Раковом с другой — были соединены новым шоссе через Воложин и Налибокскую пущу . Шоссе получило индекс А-236 и было включено в реестр автомобильных дорог общегосударственного значения. Первоначально было двухполосным на всем протяжении. В мае 2016 года стартовали работы по модернизации трассы М6. На работы Всемирный банк выделил займ в объеме 300 млн. долларов США. По окончанию работ трасса на всей протяженности от Минска до Гродно соответствует европейским стандартам, имеет разделитель между направлениями. Скоростной режим на ней будет увеличен до 120 км/ч. Открытие реконструированного участка неоднократно откладывалось, но к II Европейским играм , которые пройдут в Минске в июне 2019 года дорога будет готова.

Служба технического контроля 4 июня запустила в эксплуатацию ивьевский участок трассы.

















Александр Геннадьевич Меньщиков, начальник участка работ, производимых на территории Ивьевского района, «На скрыжаванни», где особенно заметны перемены в реконструкции дороги, пояснил:

- На территории Ивьевского района завершены работы по реконструкции М6, остались небольшие косметические работы на отдельных участках. Запушена в эксплуатацию транспортная развязка - путепровод в направлении Новогрудка. Два мостика небольших и путепровод сделают движение безопасным.

Движение со стороны Новогрудка и Ивья осуществляется в полном объеме

Сейчас работы идут на участке со 198-го по 161-й км (от Лиды до остановочного пункта "Смолярня" в Щучинском районе), завершить их планируют к 10 июня. И трасса М6.

Можно отметить Производитель работ Шевчук Алексндр Александрович, непосредственно отвечавшего за объект, труд многих мастеров.

Итог не одного года труда впечатляет. Увеличилась пропускная способность, разделено движение

Сделано многое для безопасности движения, разделены потоки бетонными блоками, установлены сетки, препятствующие проникновению диких животных на проезжей части.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.