Новость дня. Дорога запущена!

Четырехполосное движение открылось сегодня на реконструированном участке трассы М6 от Ивья до Лиды
Шоссе было построено в
Служба технического контроля 4 июня запустила в эксплуатацию ивьевский участок трассы.
Александр Геннадьевич Меньщиков, начальник участка работ, производимых на территории Ивьевского района, «На скрыжаванни», где особенно заметны перемены в реконструкции дороги, пояснил:
- На территории Ивьевского района завершены работы по реконструкции М6, остались небольшие косметические работы на отдельных участках. Запушена в эксплуатацию транспортная развязка - путепровод в направлении Новогрудка. Два мостика небольших и путепровод сделают движение безопасным.
Движение со стороны Новогрудка и Ивья осуществляется в полном объеме
Сейчас работы идут на участке со 198-го по 161-й км (от Лиды до остановочного пункта "Смолярня" в Щучинском районе), завершить их планируют к 10 июня. И трасса М6.
Можно отметить Производитель работ Шевчук Алексндр Александрович, непосредственно отвечавшего за объект, труд многих мастеров.
Итог не одного года труда впечатляет. Увеличилась пропускная способность, разделено движение
Сделано многое для безопасности движения, разделены потоки бетонными блоками, установлены сетки, препятствующие проникновению диких животных на проезжей части.
П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.