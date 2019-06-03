Источник материала: Кричевская жизнь



Приблизились к экватору

Кампания по заготовке кормов набрала максимальные обороты. По оперативной информации управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, на 4 июня скошено первым укосом многолетних трав на площади 1948 гектаров, или 45%. Всего нужно скосить 4372 гектара. Убрано трав первого укоса 923 гектара — 47% . Заготовлено 16 тонн сена, 6988 тонн сенажа.

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Уверенными темпами приближается зеленая жатва к экватору в СПК «Колхоз им. Суворова». Мы побывали в этом хозяйстве. Председатель Михаил Малашенко рассказал о ходе заготовки кормов в СПК и предложил написать о людях занятых на этих работах. Главный агроном хозяйства Юрий Березуев, в это время он находился в поле. Первым, с кем встретились в поле, был Сергей Березуев, он ожидал своей очереди, чтобы подъехать к кормоуборочному комбайну, который в это время загружал сенажной массой «МАЗ». Это опытный механизатор, выполняет в хозяйстве разные работы. Во время уборочной страды он всегда в лидерах районного соревнования. Поинтересовались у него, как в хозяйстве идет заготовка кормов? По мнению механизатора, работа идет хорошими темпами, и в хозяйстве хорошие виды на корма. Разговор длился не больше минуты, заметив, что автомашина, заполненная зеленой массой, стала отъезжать от кормоуборочного комбайна, попрощавшись с нами, механизатор направил трактор к комбайну. Главный агроном рассказал, что уборочная площадь многолетних трав первого укоса в хозяйстве составляет 432 гектара. Это травы, которые идут на сенаж. Задействованы на заготовке кормов три комбайна — КГ-6 с косой КПР-9 и два КВК-800. На отвозке — семь единиц техники: два «МАЗа» и пять тракторов с «пимами». Участвуют три «Амкодора», два из них работают днем и один — в ночную смену. На комбайнах работают Владимир Прудников, Евгений Крицкий и Рафик Бабаев. На отвозке трудятся водители Валерий Рыленков и Яшуар Бабаев, механизаторы Сергей Березуев, Сергей Давыденко, Андрей Сидоренко и Владимир Новиков (он также привлекается и к работе на граблях). На граблях также работает Михаил Демин. Также на косьбе трав трудится Леонид Новиков. На «Амкадорах» работают Владимир Сербаев, Владимир Бондарев и Андрей Лавриненко.

С первого укоса в хозяйстве планируют заготовить 4-4,5 тысячи тонн сенажа. Потом пойдут однолетние травы, второй укос.

Нужно отметить, что на заготовке кормов нет привлеченных работников – работают все свои. Грубые корма — сено, сенаж в полимере, в хозяйстве всегда стараются заготавливать со второго укоса. Ю. Березуев отметил, что заготовка кормов идет хорошо, взяты хорошие темпы. На 3 июня убрано 40% трав. По его мнению, кампания будет завершена в установленные сроки.





















Александр Гавриленко.