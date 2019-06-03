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«Сделаем большое чудо!» Легенды сборной Беларуси обратились к болельщикам перед игрой с Германией

04.06.2019 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Культовые футболисты сборной Беларуси разных времен записали обращение к болельщикам перед матчами с Германией и Северной Ирландией в квалификации Евро-2020. Поединки пройдут 8 и 11 июня на поле «Борисов-Арены».


Фото: abff.by

Среди тех, кто зазывает зрителей в эти дни на трибуны, такие легенды национальной команды, как Сергей Гуренко, Сергей Штанюк, Александр Кульчий, Сергей Герасимец и другие видные игроки старшего поколения.

— Давайте вместе сделаем большое спортивное чудо для нашей небольшой футбольной страны, — призывает болельщиков автор победного гола в сенсационном матче против сборной Нидерландов, который состоялся 24 года назад — 7 июня на минском стадионе «Динамо». Незабываемые видеокадры того забитого мяча также включены в ролик, подготовленный АБФФ.

 
 
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Культовые футболисты сборной Беларуси разных времен записали обращение к болельщикам перед матчами с Германией и Северной Ирландией в квалификации Евро-2020.
 
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