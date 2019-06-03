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Лукашенко: Цель Беларуси и Словакии – годовой товарооборот в $1 млрд

04.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономические возможности Минска и Братиславы могут быть больше, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем парламента Словакии Андреем Данко, передает телеканал «МИР 24».

«Мы имеем приличный товарооборот, примерно 220 миллионов долларов по году. Политика сыграла очень важную роль в плане подтягивания торгово-экономического сотрудничества к этому уровню. Это хорошо, но потенциал у нас значительно выше. Думаю, если бы товарооборот был больше миллиарда, это было бы закономерно и нормально», – отметил Лукашенко.

Беларусь поставляет в Словакию технику и мебель, а оттуда импортирует промышленное оборудование и легковые автомобили.

Отметим, что наращивать товарооборот Минск намерен и с Душанбе. Этот вопрос накануне Лукашенко обсудил с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом. Президент напомнил о хороших примерах сотрудничества. Так, лишь в текущем году на совместном предприятии выпустили 500 тракторов, которые пользуются большим спросом.


 



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси встретился с председателем парламента Словакии Андреем Данко.
 
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