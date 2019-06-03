Лукашенко: Цель Беларуси и Словакии – годовой товарооборот в $1 млрд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономические возможности Минска и Братиславы могут быть больше, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем парламента Словакии Андреем Данко, передает телеканал «МИР 24».

«Мы имеем приличный товарооборот, примерно 220 миллионов долларов по году. Политика сыграла очень важную роль в плане подтягивания торгово-экономического сотрудничества к этому уровню. Это хорошо, но потенциал у нас значительно выше. Думаю, если бы товарооборот был больше миллиарда, это было бы закономерно и нормально», – отметил Лукашенко.

Беларусь поставляет в Словакию технику и мебель, а оттуда импортирует промышленное оборудование и легковые автомобили.