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Лукашенко: Цель Беларуси и Словакии – годовой товарооборот в $1 млрд
04.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экономические возможности Минска и Братиславы могут быть больше, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем парламента Словакии Андреем Данко, передает телеканал «МИР 24».
«Мы имеем приличный товарооборот, примерно 220 миллионов долларов по году. Политика сыграла очень важную роль в плане подтягивания торгово-экономического сотрудничества к этому уровню. Это хорошо, но потенциал у нас значительно выше. Думаю, если бы товарооборот был больше миллиарда, это было бы закономерно и нормально», – отметил Лукашенко.
Беларусь поставляет в Словакию технику и мебель, а оттуда импортирует промышленное оборудование и легковые автомобили.
Отметим, что наращивать товарооборот Минск намерен и
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Президент Беларуси встретился с председателем парламента Словакии Андреем Данко.
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