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До 30 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 5 июня

04.06.2019 18:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 30 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 5 июня
Фото из открытых источников

До 30 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 5 июня Июнь в этом году ожидается теплее обычного - Белгидромет
В среду, 5 июня, в Беларуси ночью будет преимущественно без осадков, днем в основном по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 3-8 м/с. При грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, по югу - плюс 17-18. Днем в отдельных районах Гомельской области столбики термометров поднимутся до 30 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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