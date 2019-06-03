Борисовский БАТЭ поднялся на 20 позиций в обновленном рейтинге УЕФА

Источник материала: Аргументы и факты

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19. Шестой год подряд его возглавляет мадридский «Реал» (146,000 очков), в тройку лидеров также входят «Барселона» (138,000) и «Бавария» (128,000).

Примечательно, что рейтинг рассчитывается исходя из результатов команд за пять последних сезонов, поэтому свежеиспеченный победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» (91,000) располагается только на 11-й позиции, а триумфатор нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Челси» (87,000) – на 12-й строке.

Среди белорусских клубов лучший рейтинг у борисовского БАТЭ (27,500), который по сравнению с прошлым сезоном поднялся сразу на 20 строк и занимает 55-е место – сразу за московским «Локомотивом» (28,500). Вслед за БАТЭ с таким же количеством баллов (27,500) расположились швейцарский «Янг Бойз», казахстанская «Астана» и болгарский «Лудогорец». Борисовчане опережают их за счет более успешного минувшего сезона (8,000).

Минское «Динамо» в рейтинге занимает сейчас 132-е место (9,000), еще четыре белорусских клуба расположились друг за другом на местах с 227 по 230-е. Среди них брестское «Динамо», солигорский «Шахтер», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и гродненский «Неман». У всех этих клубов по 4,375 очков.