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Борисовский БАТЭ поднялся на 20 позиций в обновленном рейтинге УЕФА

04.06.2019 18:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Борисовский БАТЭ поднялся на 20 позиций в обновленном рейтинге УЕФА
Фото из открытых источников

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19. Шестой год подряд его возглавляет мадридский «Реал» (146,000 очков), в тройку лидеров также входят «Барселона» (138,000) и «Бавария» (128,000).

Борисовский БАТЭ поднялся на 20 позиций в обновленном рейтинге УЕФА Английский «Ливерпуль» стал победителем футбольной Лиги чемпионов

Примечательно, что рейтинг рассчитывается исходя из результатов команд за пять последних сезонов, поэтому свежеиспеченный победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» (91,000) располагается только на 11-й позиции, а триумфатор нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Челси» (87,000) – на 12-й строке.

Среди белорусских клубов лучший рейтинг у борисовского БАТЭ (27,500), который по сравнению с прошлым сезоном поднялся сразу на 20 строк и занимает 55-е место – сразу за московским «Локомотивом» (28,500). Вслед за БАТЭ с таким же количеством баллов (27,500) расположились швейцарский «Янг Бойз», казахстанская «Астана» и болгарский «Лудогорец». Борисовчане опережают их за счет более успешного минувшего сезона (8,000).

Минское «Динамо» в рейтинге занимает сейчас 132-е место (9,000), еще четыре белорусских клуба расположились друг за другом на местах с 227 по 230-е. Среди них брестское «Динамо», солигорский «Шахтер», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и гродненский «Неман». У всех этих клубов по 4,375 очков.

 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.
 
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