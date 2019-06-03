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Агроусадьбу «Наносы» признали банкротом и продают с аукциона за $2,4 млн

04.06.2019 18:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Агроусадьбу «Наносы-Новоселье» выставили на аукцион и продают за 2,4 миллиона долларов, хотя собственники оценивали ее в 4,5 миллиона долларов. Предприятие признали банкротом, пишет realt.by.

Все имущество агроусадьбы оценили в 5,1 миллиона долларов. Его разделили на шесть лотов, каждый из которых при помощи электронных торгов продадут отдельно. Основной лот состоит из 12 гостевых домиков, дома-музея, пожарного поста, ветряных мельниц, искусственных водоемов и так далее. Его стоимость – стартовые 2,3 миллиона долларов.

Отметим, что «Наносы-Новоселье» известна своим нестандартным подходом к организации отдыха. Она находится на небольшом полуострове, который с трех сторон омывает Нарочь. Собственник Евгений Новоселецкий (погиб в январе 2019-го в автокатастрофе) постарался воссоздать здесь культуру беларуской деревни. Проработала агроусадьба не более трех лет.

Торги организовал компания «ИПМ-Консалт оценка». Аукцион состоится 4 июля 2019 года, в 11:00.

 
 
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Агроусадьбу «Наносы-Новоселье» выставили на аукцион и продают за 2,4 миллиона долларов, хотя собственники оценивали ее в 4,5 миллиона долларов. Предприятие признали...
 
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