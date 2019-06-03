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«Покажи вождю, что такое любовь!» В сети анонсировали игру «Секс со Сталиным»
Источник материала: KYKY>
В онлайн-сервисе Steam
В аннотации значится следующее: «Вам, юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен – Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или... покажите ему, что такое настоящая сила и любовь!»
Игровой процесс пройдет в нескольких аутентичных локациях: комнате допроса, рабочем кабинете, спальне и секретной «красной» комнате. На некоторых скриншотах в Steam'е Сталин предстает обнаженным, позируя на фоне ковра.
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