«Покажи вождю, что такое любовь!» В сети анонсировали игру «Секс со Сталиным»

Источник материала: KYKY

В онлайн-сервисе Steam анонсировали игру под названием «Секс со Сталиным» («Sex with Stalin»). Она выйдет 10 октября 2019 года.

В аннотации значится следующее: «Вам, юному путешественнику во времени, выпала возможность встретиться с величайшим диктатором всех времен – Сталиным. А что дальше? Все в ваших руках! Общайтесь со Сталиным, раскрывайте его самые потаенные секреты! Делитесь советами и помогите вождю прийти к мировому господству! Или... покажите ему, что такое настоящая сила и любовь!»

Игровой процесс пройдет в нескольких аутентичных локациях: комнате допроса, рабочем кабинете, спальне и секретной «красной» комнате. На некоторых скриншотах в Steam'е Сталин предстает обнаженным, позируя на фоне ковра.