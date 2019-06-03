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Дети из Китая отдохнут в «Зубренке» за счет резервного фонда президента
Источник материала: Партизан
Соответствующее распоряжение было подписано сегодня.
92 ребенка из Китая будут отдыхать в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Отдых будет финансироваться за счет средств резервного фонда президента, сообщает
Китайские дети не только отдохнут в лагере в июле, но и посетят Минск и регионы с экскурсиями.
Распоряжение, подписанное сегодня Лукашенко, также предусматривает организацию отдыха 92 беларусских детей в Китае. Авиаперелет Минск-Пекин-Минск будет финансироваться из резервного фонда президента.
Поездка организуется в исполнение Меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года.
В этом году фонд президента выделил средства на отдых в «Зубренке» более 400 детей из Сирии.
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Соответствующее распоряжение было подписано сегодня.
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