Дети из Китая отдохнут в «Зубренке» за счет резервного фонда президента









пресс-служба главы государства. 92 ребенка из Китая будут отдыхать в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Отдых будет финансироваться за счет средств резервного фонда президента, сообщаетглавы государства.

Китайские дети не только отдохнут в лагере в июле, но и посетят Минск и регионы с экскурсиями.





Распоряжение, подписанное сегодня Лукашенко, также предусматривает организацию отдыха 92 беларусских детей в Китае. Авиаперелет Минск-Пекин-Минск будет финансироваться из резервного фонда президента.





Поездка организуется в исполнение Меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года.





В этом году фонд президента выделил средства на отдых в «Зубренке» более 400 детей из Сирии.