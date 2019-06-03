Павел Фельгенгауэр: Беларусь может стать передовым рубежом противостояния между Россией и Западом

“Belarus Security Blog ” . Таким мнением в ходе 5-й конференции памяти министра обороны БНР генерала Киприана Кондратовича «Беларусь и регион» поделился военный обозреватель российской «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Конференция была организована аналитическим проектом





По словам российского эксперта, вероятность большой войны обусловлена тем, что сегодня обе стороны противостояния настроены на его наращивание. Для этого есть политические и экономические причины. Павел Фельгенгауэр напомнил, что еще в 2015 году президент России Владимир Путин подписал План обороны Российской Федерации на 2016–2020 годы, который является совершенно секретным. Он не имеет прямых аналогов с советскими подобными документами, так как тогда разрабатывались планы применения вооруженных сил, а это – комплексный план обороны, который исходит из того что будет война. И она начнется уже в 20-е годы.





По словам Павла Фельгенгауэра, Россия на перевооружение и подготовку к войне в целом потратила триллион долларов. И вот наступают 20-е годы, когда российским генералам предстоит рапортовать, не переоценили ли они опасность.





Российский эксперт отметил, что в РФ по последним данным создано 132 тактических батальонных группы. В 2016 году их было 68, в прошлом ноябре – 126. К примеру, НАТО в Польше и странах Балтии имеет 4 тактических батальонных группы. «Они чуть больше российских. В российской насчитывается 700-800 человек, в тактической батальонной группе НАТО - 1 тысяча. Но все равно это – тактическая батальонная группа. Под Иловайском с нашей стороны принимало участие 8 тактических батальонных групп», - поделился информацией Павел Фельгенгауэр.





Кроме того, в России проводятся учения, связанные с отработкой перемещения больших масс людей и техники.





По словам российского военного обозревателя, все это свидетельствует о подготовке к большой региональной войне.









Предпосылкой к этому является и ситуация в экономике, где наблюдается стагнация, во многом обусловленная западными санкциями. И хотя Владимр Путин требует от министров экономического прорыва, всем понятно, что с санкциями надо что-то делать. И здесь, по словам Павла Фельгенгауэра, есть два пути:





«Можно начать стратегически отступать, пойти по пути Горбачева и Шеварднадзе, уйти с Донбасса, Крыма, Сирии и т.д. Есть второй вариант – стратегическое наступление. Он заключается в том, чтобы довести ситуацию до балансирования на грани ядерной войны. Такая политика работает», - поделился мнением эксперт.





На его взгляд, именно политика балансирования может заставить западные страны пойти на уступки.





«В ближайшие 2-3 года, по общему мнению, будет очень-очень жарко. Напряжение будет нарастать» - сообщил Павел Фельгенгауэр. И, по его мнению, Беларусь может превратиться в передовой рубеж противостояния между Россией и Западом.



