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В фан-зонах Европейских Игр будут продавать пиво

04.06.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В фан-зонах на II Европейских играх будут продавать только пиво, приобрести крепкий алкоголь болельщики там не смогут.

Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

«В фан-секторах, зонах отдыха будет продаваться пиво и не будет крепкого алкоголя», — сказал министр. «Это общемировая практика, она себя оправдывает», — добавил он.

Игорь Шуневич отметил, что беларуские правоохранители готовы к наплыву болельщиков Европейских игр. «Сколько бы гостей ни приехало, чем больше, тем лучше, милиция справится со своими задачами с точки зрения обеспечения безопасности, организации пропускного режима. С этим проблем не будет», — подчеркнул руководитель МВД.

 
 
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В фан-зонах на II Европейских играх будут продавать только пиво, приобрести крепкий алкоголь болельщики там не смогут.
 
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