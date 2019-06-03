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Павел Усов о заявлении Макея: Это государственная измена

04.06.2019 18:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подробности переговоров об углублении интеграции с Россией не стоит разглашать общественности, заявил сегодня в Минске министр иностранных дел Владимир Макей. Политолог Павел Усов считает, что данное заявление можно назвать государственной изменой.

Павел Усов о заявлении Макея: Это государственная измена
«Придет время, и все обо всем узнают. Сейчас идет рутинная работа», – заявил главный дипломат страны об интеграции Беларуси и России.

На вопрос, есть ли в переговорах пункты, ограничивающие белорусский суверенитет, министр посоветовал обратиться к заявлениям Лукашенко, в том числе к последнему посланию парламенту и народу.

В комментарии Belsat.eu политолог Павел Усов отметил, что Макей – личность несамостоятельная в своих высказываниях и действиях. Ссылаясь на Лукашенко, дипломат просто хочет снять с себя свою политическую ответственность за переговоры.

— Думаю, то, что он так крутится и прячет голову в песок, свидетельствует о том, что эта ситуация абсолютно не на пользу белорусскому народу и белорусскому государству.

То, в чем участвует Макей, можно назвать государственной изменой, если он не хочет публично раскрыть суть этих переговоров.

— Безусловно, он боится. Это позиция не государственного человека, это просто позиция обычного чиновника-труса. На самом деле, сейчас очень решающее время, но, к сожалению, в окружении Лукашенко нет таких людей, которых можно назвать государственными личностями, для которых интересы государства важнее своих собственных шкурных интересов, – говорит эксперт.


В прошлом году 25 декабря Лукашенко и Путин договорились о создании рабочей группы по вопросу интеграции в рамках "союзного государства". 

Позже руководители Беларуси и России еще несколько раз обсуждали этот вопрос. Однако детали переговоров до сих пор остаются тайной. Правительство Беларуси отказалось раскрыть подробности и депутатам Палаты Представителей Елене Анисим и Анне Конопацкой.

29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительствам Беларуси и России поручено разработать дорожную карту относительно развития интеграции – до 21 июня. После чего к процессу должны подключиться руководители стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности переговоров об углублении интеграции с Россией не стоит разглашать общественности, заявил сегодня в Минске министр иностранных дел Владимир Макей....
 
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