Лунный календарь на 5 июня: точим ножи и не разливаем масло

Источник материала: СТВ

5 июня – 3-ий лунный день. День очень энергетически сильный, даже немного агрессивный – сегодня можно и нужно многое успеть. Кроме того, в это время происходит закладка событий на весь месяц, так что старайтесь мыслить позитивно и представлять хорошее будущее.

На работе проявляйте настойчивость, в финансовых делах – наоборот, притормозите. День хорош для физического труда.

Из бытовых дел – хорошо точить ножи. Примета: если разольёте масло, значит, вы сошли с верного пути.





В этот день очень полезна баня, очистка организма.

5 июня – хороший день для посадок некоторых культур. Сажайте огурцы, помидоры, перец, капусту, зелень, малину, ежевику, крыжовник, смородину, однолетние цветы.