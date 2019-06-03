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Лунный календарь на 5 июня: точим ножи и не разливаем масло

04.06.2019 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

5 июня – 3-ий лунный день. День очень энергетически сильный, даже немного агрессивный – сегодня можно и нужно многое успеть. Кроме того, в это время происходит закладка событий на весь месяц, так что старайтесь мыслить позитивно и представлять хорошее будущее.

На работе проявляйте настойчивость, в финансовых делах – наоборот, притормозите. День хорош для физического труда.

Из бытовых дел – хорошо точить ножи. Примета: если разольёте масло, значит, вы сошли с верного пути.

Лунный календарь на 5 июня: точим ножи и не разливаем масло

В этот день очень полезна баня, очистка организма.

5 июня – хороший день для посадок некоторых культур. Сажайте огурцы, помидоры, перец, капусту, зелень, малину, ежевику, крыжовник, смородину, однолетние цветы.

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5 июня – 3-ий лунный день. День очень энергетически сильный, даже немного агрессивный – сегодня можно и нужно многое успеть. Кроме того, в это время происходит...
 
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