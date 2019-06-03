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Не узнал свой подарок и приобнял королеву. Конфузы Дональда Трампа во время визита в Великобританию

04.06.2019 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Во время официального визита президента США, Дональда Трампа в Великобританию случилось несколько конфузов, связанных с королевской семьей.

Дональд Трамп с семьей посетил Букингемский дворец. Как сообщает Daily Mail, королева Елизавета II пригласила гостей на выставку экспонатов из США.

Не узнал свой подарок и приобнял королеву. Конфузы Дональда Трампа во время визита в Великобританию

Дональд Трамп не узнал скакуна из олова, которого сам подарил королеве год назад. Тим Нокс, директор Королевской коллекции, заметил, что президент США преподнес свой подарок, когда пил чай с королевой в Виндзорском замке в 2018 году.

Нокс также рассказал, что Трамп не признал свой презент даже после того, как его об этом спросили. Его жена Мелания, однако, эту оловянную лошадь помнила. «Эта лошадь, вероятно, похожа на какую-то другую», – пошутил мистер Нокс.

Во время прошлогоднего визита Трампа в Великобританию его поведение вызвало бурную реакцию интернет-пользователей (читать далее).

Не узнал свой подарок и приобнял королеву. Конфузы Дональда Трампа во время визита в Великобританию

На этом неудобные моменты нынешнего визита не закончились. Во время банкета Трамп положил Елизавете руку на спину, что противоречит этикету общения с королевскими особами в Великобритании. Обязательных предписаний по этому поводу, к примеру, на сайте королевской семьи нет. Но необходимо соблюдать традиции.

Так, мужчина должен приветствовать члена королевской семьи кивком головы, а женщина – небольшим реверансом. Рукопожатие остается наиболее распространенным знаком приветствия.

Еще больше правил поведения при Ее Величестве. Восемь табу в присутствии королевы (здесь подробнее).

Не узнал свой подарок и приобнял королеву. Конфузы Дональда Трампа во время визита в Великобританию
Скриншот из видео People.com

Еще одной неловкой ситуацией стало поведение принца Гарри по отношению к президенту США. Принц почти не появлялся рядом с ним, его не было на обеде с королевой.

Не узнал свой подарок и приобнял королеву. Конфузы Дональда Трампа во время визита в Великобританию

Недавно лидер США общался с журналистами. Они распространили информацию о том, что Трамп назвал Меган Маркл, жену принца Гарри, «неприятной». Позже в своем Twitter он назвал эти новости фейковыми. Маркл ранее негативно отзывалась о Трампе, называя его «женоненавистником».

Недавно Меган Маркл и принц Гарри стали родителями. У них родился сын. Первые фото малыша смотрите здесь.

Люди в материале: Дональд Трамп, Елизавета II, Мелания Трамп, Иванка Трамп, Принц Гарри
 
 
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Новости Великобритании. Во время официального визита президента США, Дональда Трампа в Великобританию случилось несколько конфузов, связанных с королевской...
 
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