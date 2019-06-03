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Заседание Совета министров обороны СНГ пройдёт в Анапе 5 июня
Источник материала: Интерфакс
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Анапу, где в среду, 5 июня, состоится заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
"На заседании планируется рассмотреть более 20 вопросов военного сотрудничества в формате СНГ", - сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
По её словам, в частности, предстоит обсудить "перспективные направления многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности".
В заседании примут участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ, сообщила Марковская.
Она уточнила, что заседание пройдёт на базе расположенного в Анапе военного инновационного технополиса "ЭРА".
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Анапу, где в среду, 5 июня, состоится заседание Совета министров обороны государств - участников...
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