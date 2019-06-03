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Заседание Совета министров обороны СНГ пройдёт в Анапе 5 июня

04.06.2019 19:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Анапу, где в среду, 5 июня, состоится заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

"На заседании планируется рассмотреть более 20 вопросов военного сотрудничества в формате СНГ", - сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По её словам, в частности, предстоит обсудить "перспективные направления многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности".

В заседании примут участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ, сообщила Марковская.

Она уточнила, что заседание пройдёт на базе расположенного в Анапе военного инновационного технополиса "ЭРА".

 
 
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Анапу, где в среду, 5 июня, состоится заседание Совета министров обороны государств - участников...
 
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