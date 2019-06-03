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Станции зарядки электромобилей появились на кадастровой карте Беларуси

04.06.2019 19:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На публичной кадастровой карте появились станции зарядки электромобилей ПО "Белоруснефть".

Станции зарядки электромобилей появились на кадастровой карте Беларуси
Станции зарядки электромобилей появились на кадастровой карте Беларуси
Целиком карту можно найти на сайте Национального кадастрового агентства.

Совместно РУП ПО "Белоруснефть", ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт", ИООО "Лукойл Белоруссия" и ГУП "Национальное кадастровое агентство" создали и нанесли на Публичную кадастровую карту автозаправочные станции. Информация по каждой АЗС содержит атрибутивные данные о наименовании, графике работы, типе топлива, контактном номере телефона и адресе заправки.

 
 
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На публичной кадастровой карте появились станции зарядки электромобилей ПО "Белоруснефть".
 
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