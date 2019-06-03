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Станции зарядки электромобилей появились на кадастровой карте Беларуси
Источник материала: Интерфакс
На публичной кадастровой карте появились станции зарядки электромобилей ПО "Белоруснефть".
Совместно РУП ПО "Белоруснефть", ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт", ИООО "Лукойл Белоруссия" и ГУП "Национальное кадастровое агентство" создали и нанесли на Публичную кадастровую карту автозаправочные станции. Информация по каждой АЗС содержит атрибутивные данные о наименовании, графике работы, типе топлива, контактном номере телефона и адресе заправки.
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На публичной кадастровой карте появились станции зарядки электромобилей ПО "Белоруснефть".
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