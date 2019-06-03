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Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску

04.06.2019 18:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Эстафета "Пламя мира" завершила свое путешествие по Могилевской области в Бобруйске.

Факел с огнем II Европейских игр гостил в этом крупном промышленном центре Беларуси два дня, с 3 по 4 июня, сообщает госагентство "БелТА".

Факелоносцами выступили известные бобруйчане, среди которых певец и композитор Руслан Алехно, олимпийские чемпионы по гребле на каноэ Александр и Андрей Богдановичи, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса гиревики Вячеслав Хоронеко и Евгений Лось.

Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску

(Здесь и далее фото bobrlife.by)

Эстафета прошла по центральным улицам Бобруйска от главной городской площади имени Ленина. Финалом первого дня стал праздничный концерт у семитысячной "Бобруйск-Арены". Сегодня огонь II Европейских игр побывал на предприятиях "Красный пищевик", "Белшина" и СПК "Гигант" в Больших Бортниках.

Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску
Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску
Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску
Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску
Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску
Участники эстафеты "Пламя мира" пронесли факел по Бобруйску

После Могилевской области, где эстафета проходила с 30 мая, эстафету огня II Европейских игр примет Гомельский регион.

Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь спортивного форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Эстафета "Пламя мира" завершила свое путешествие по Могилевской области в Бобруйске. Факел с огнем II Европейских игр гостил в этом крупном промышленном центре...
 
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