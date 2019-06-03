Источник материала: Интерфакс

агрязнение нефтепровода "Дружба" не привело к вытеснению российской нефти на традиционных рынках сбыта, поскольку трубные поставки из России были замещены морскими поставками из российских портов, заявила "Транснефть".

"В связи ограничениями транспортировки по нефтепроводу "Дружба", "Транснефть" перераспределяет объемы в направлении экспортных терминалов. На июнь 2019 г. графиком отгрузки в портах для компании "Роснефть" предусмотрено в Новороссийске к плановым 880 тыс. тонн дополнительно 130 тыс. тонн; в Приморске - к плановым 1500 тыс. тонн еще 370 тыс. тонн; в порту Усть-Луга - к 1000 тыс. тонн еще 300 тыс. тонн и в Козьмино - к 1000 тыс. тонн добавка в 75 тыс. тонн. Трубная российская нефть замещается на ту же российскую, только доставляемую морским путем", - говорится в сообщении "Транснефти".

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил на годовом собрании акционеров, что ситуация с загрязнением нефти в "Дружбе" негативно влияет на стабильные поставки российского сырья в Западную Европу. "Безусловно, этот инцидент негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу. Кроме того, что зараженными оказались достаточно большие объемы нефти, это привело к недопоставкам нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы с других маршрутов. В Польше сейчас таким маршрутом является поставка через Гданьск, Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод "Адрия", - отметил он.