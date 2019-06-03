Сообщения о лжеминировании в Беларуси поступали из-за рубежа - МВД

Источник материала: Интерфакс

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что последние сообщения о минировании различных общественных зданий в Беларуси поступали из-за рубежа.

"С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом. Мы знаем, где находятся сервера", - сказал Шуневич, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, правоохранители располагают соответствующими доказательствами.

Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников, несмотря на то, что белорусов-"минеров" почти всегда в таких случаях задерживали.

"Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего", - сказал глава МВД.

Кроме того, он сообщил, что белорусская милиция выработала алгоритм реагирования на сообщения о минировании. "Объекты, которые в том числе будут задействованы на II Европейских играх, мы берем под круглосуточную охрану. Заранее проверяем их с помощью пиротехнических, саперных групп, служебных животных, специальной аппаратуры. С учетом этого, думаю, если появятся какие-то сообщения, они не внесут сумятицы в организацию спортивных мероприятий. В любом случае реагировать будем", - заявил Шуневич.

Последний раз неизвестные "заминировали" здание Нацбанка в конце мая - сообщение от неустановленного лица о минировании поступило на электронную почту регулятора.