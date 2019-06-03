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"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

04.06.2019 17:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Во вторник в Минске открылась "Белагро" – самая крупная и самая посещаемая выставка в стране. Причем посещаемая не только профессионалами, но и обывателями. Потому что только здесь можно не просто увидеть все то, чем годится отечественный АПК, но и потрогать и даже купить.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
Самая любимая часть выставки – племенные животные. Крылья, ноги и хвосты во всем своем великолепии.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

Племенной бык голштинской породы по кличке "Сахалин". Весом свыше 1,1 тыс. кг.  У "Брестплемживобъединения" есть свыше 60 тыс. доз спермы этого красавца.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

Красная белорусская порода. Создание этой породы происходило с конца 18-го столетия. Сейчас  сохранением генофонда этого скота занимается единственное предприятие в Беларуси – "Новый Двор-Агро" Гродненской области.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

Шетлендский пони – одна из самых мелких пород в мире (высота в холке от 65 до 110 см). В Беларуси содержится небольшое поголовье таких пони, используются они в основном в развлекательных целях и для обучения детей верховой езде.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

Кролик породы "Французский баран".  Красавец 4,5 месяцев  - в самом расцвете сил, как говорят заводчики. Готовится участвовать в международных выставках, так же, как и его "орденоносный"  папа.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

Аппенцеллер Штицхаубент – редчайшая порода кур родом из Швейцарии. Разводились местными фермерами для создания идеальной породы.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

Антверпенская бородатая – еще одна редкая красавица, разведением которой занялись в Бельгии во второй половине 19 века. Карликовая порода. Увидеть ее можно только на крупных выставках и в частных хозяйствах птицеводов-коллекционеров.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать
Не менее масштабную экспозицию представили и производители техники. Причем увидеть можно как раритеты, так и машины, которые еще только проходят испытания.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

Новый трактор Минского тракторного завода. "Символ мощи" предприятия, как назвал его на открытии выставки министр промышленности Павел Утюпин.

"Белагро-2019": что посмотреть и кого потрогать

Впервые демонстрируемый комбайн "Гомсельмаша"  GS 3219.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник в Минске открылась "Белагро" – самая крупная и самая посещаемая выставка в стране. Причем посещаемая не только профессионалами, но и обывателями. Потому...
 
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