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Всего четверть белорусов участвует в защите окружающей среды

04.06.2019 17:39 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Защитой окружающей среды в Беларуси занимается всего четверть населения, сообщили в пресс-службе ПРООН в Беларуси по итогам проведенного исследования.

"Согласно результатам исследования, только 24% населения Беларуси участвует в защите окружающей среды, совершая какие-то конкретные действия, например, экономя воду и энергию, сортируя мусор", -  рассказали в пресс-службе.

По ее информации, самый популярный вариант заботы об окружающей среде – это сбор мусора после себя, а наименее популярный – использование велосипеда в качестве транспорта.

Там отметили, что экологические проблемы, которые сегодня наиболее волнуют людей в Беларуси: последствия Чернобыльской катастрофы (43%), исчезновение видов флоры и фауны (27%), загрязнение воздуха, воды и почвы (26%).

Также исследование показало, что всего 5% опрошенных когда-либо обращались в экологические организации по вопросам окружающей среды, только 8% знают организации гражданского общества экологической направленности, 3% слышали об Орхусской конвенции, которая гарантирует право на доступ к экологической информации и участие общества в принятии экологических решений. 

В то же время 16% хотели бы обучаться экологическому мониторингу, а 15% - стать общественными экологами. "Этот показатель готовности общества к разработке комплексных экологических решений внушает надежду", - резюмировали в пресс-службе.

Исследование проводилось в Минске и регионах путем анкетирования 1 тыс. человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитой окружающей среды в Беларуси занимается всего четверть населения, сообщили в пресс-службе ПРООН в Беларуси по итогам проведенного исследования. "Согласно...
 
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