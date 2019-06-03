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Шагаловские чтения в 27 раз состоятся в Витебске

04.06.2019 17:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Научная конференция XXVII Шагаловские чтения, посвящённая 100-летию основания Витебского народного художественного училища, пройдут 15-16 июня в Арт-центре Марка Шагала (ул. Советская, 25) в областном центре.

"В 2019 году Международные Шагаловские чтения в Витебске пройдут в 27 раз. В этом году в конференции примут участие исследователи из Беларуси, Германии, России, Соединённых Штатов Америки, Израиля", - сообщили в Музее Марка Шагала.

"По традиции, доклады, представленные на чтениях, посвящены исследованию биографии и творческого наследия Марка Шагала", - рассказали там.

Особенностью этого года станет также углубленное рассмотрение проблематики, связанной с деятельностью и персоналиями Витебского народного художественного училища, основанного Марком Шагалом и принявшего своих первых абитуриентов в 1919 году, обратили внимание в учреждении культуры.

Шагаловские чтения в 27 раз состоятся в Витебске

В музее отметили, что научная конференция Международные Шагаловские чтения проводится в Витебске ежегодно с 1991 года. На Первых Всесоюзных Шагаловских чтениях были прочитаны первые доклады, посвященные Марку Шагалу. С 1992 года чтения стали международными. За эти годы в Шагаловских чтениях приняли участие десятки исследователей из Беларуси, России, Украины, Франции, Великобритании, Швейцарии, США, Израиля, Германии, Латвии и других стран. Большинство материалов Шагаловских чтений опубликовано в четырёх выпусках "Шагаловского сборника" и "Бюллетене Музея Марка Шагала".

Открытие конференции – 15 июня в 10.00. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Научная конференция XXVII Шагаловские чтения, посвящённая 100-летию основания Витебского народного художественного училища, пройдут 15-16 июня в Арт-центре Марка...
 
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