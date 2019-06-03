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В Жодино сотрудник милиции не позволил пьяному мужчине прыгнуть из окна

04.06.2019 17:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Жодино сотрудник милиции не позволил пьяному мужчине прыгнуть из окна
УВД Миноблисполкома

Как стало известно, инцидент произошел в Жодино. В милицию обратилась 61-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ее 35-летний сын скандалит и угрожает покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с пятого этажа квартиры.

В Жодино сотрудник милиции не позволил пьяному мужчине прыгнуть из окна Под Мозырем двухлетний ребенок выпал из окна, опершись на москитную сетку

На место вызова немедленно прибыли сотрудники милиции. Когда они зашли в квартиру, мужчина попытался спрыгнуть с балкона. Однако один из страж правопорядка вовремя среагировал на произошедшее и успел затащить его обратно в квартиру.

В результате происшествия никто не пострадал. Жодинца передали бригаде медиков. По информации Жодинского ГОВД, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что за противоправные действия в отношении матери ему было запрещено один месяц посещать ее по месту жительства. Поэтому сейчас решается вопрос о направлении его в лечебно-трудовой профилакторий.

 
 
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Теперь мужчину могут направить в лечебно-трудовой профилакторий.
 
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