В Жодино сотрудник милиции не позволил пьяному мужчине прыгнуть из окна

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в Жодино. В милицию обратилась 61-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ее 35-летний сын скандалит и угрожает покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с пятого этажа квартиры.

На место вызова немедленно прибыли сотрудники милиции. Когда они зашли в квартиру, мужчина попытался спрыгнуть с балкона. Однако один из страж правопорядка вовремя среагировал на произошедшее и успел затащить его обратно в квартиру.

В результате происшествия никто не пострадал. Жодинца передали бригаде медиков. По информации Жодинского ГОВД, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что за противоправные действия в отношении матери ему было запрещено один месяц посещать ее по месту жительства. Поэтому сейчас решается вопрос о направлении его в лечебно-трудовой профилакторий.