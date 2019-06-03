Хоккейное «Динамо» по-голливудски тизерит назначение главного тренера. Пока получается не очень

Источник материала: Tut.by

Франшиза «Люди в черном» удивляет сменой актеров первого плана, Человек-паук откроет мультивселенную Marvel, Джон Уик держит марку, продолжая потрошить, белорусский кинематограф интригует фильмом «Купала». А вот майский анонс главного тренера хоккейного «Динамо» оказался провалом. SPORT.TUT.BY рассказывает, чему «зубрам» нужно поучиться у Голливуда и, хочется верить, «Беларусьфильма» тоже.

В кино с 12 июня

Студия Sony Pictures Entertainment готовится представить новый фильм из серии «Люди в черном». В отличие от трех предыдущих фильмов, где главные роли исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс, на этот раз в центре внимания будут персонажи Криса Хемсворта и Тессы Томпсон.

Дуэт Смита и Ли Джонса горячо любим поклонниками франшизы, так что любой выбор актеров им на смену обречен на сравнения не в пользу новичков. Тем не менее союз Хемсворта и Томпсон в фильме «Тор: Рагнарёк» показался интересным. Тесса сыграла Валькирию, которая не признает авторитетов, а Крис — уязвленного поражениями бога грома. Несмотря на противоречия и едкие остроты в адрес друг друга, героям актеров удалось стать командой. То же должно случиться и в «Люди в черном: Интернэшнл».

Мировая премьера — 5 июля

Второй фильм про Человека-паука, выпущенный Sony Pictures в сотрудничестве с Marvel Studios, призван рассказать о событиях после фильма « Мстители: Финал ».

Победа над главным злодеем третьей фазы киновселенной Marvel Таносом далась большой ценой, так что неудивительно, что мир сильно изменился, а команда супергероев Земли распалась. Человек-паук станет проводником для фанатов Marvel по новым сюжетным веткам. Концепция мультивселенной с множеством параллельных альтернативных миров подразумевает именно это.

Идет в кино до 12 июня

Это третий фильм про наемника «в отставке» Джона Уика по прозвищу Баба Яга. Два предыдущих строились вокруг войны главного героя против криминального мира, которая началась из-за убийства собаки Уика — подарка умершей жены.

Уик мстит, будучи заказанным врагами. Он побеждает подготовленных бойцов с карандашом в руках, и цена за его голову неизменно растет. В третьем фильме саги Уик попробует найти решение для бесконечной гонки по его душу.

Зрителей в Беларуси не должно оставить равнодушным внезапно открывшееся обстоятельство: Джон родом из Беларуси. Вот так поворот!

Выйдет в прокат не раньше 2020 года

Не только Голливуд, но и наш родной кинематограф, оказывается, способен интриговать. Трейлер к фильму «Купала» вернул веру в то, что белорусское кино может выглядеть хорошо и вызывать одобрение выбором героя, вокруг которого строится повествование.

«Беларусьфильм» намерен показать картину на крупных фестивалях, так что в прокате она появится не раньше 2020 года.

Тренер в минском «Динамо»

Скоро. Вот-вот

30 мая сайт федерации хоккея Беларуси по ссылкой на журналиста российского издания «Спорт-Экспресс» Игоря Еронко сообщил, что минское «Динамо» объявит о подписании главного тренера на текущей неделе.

— Встретился с Дмитрием Басковым на закрытии сезона КХЛ, — рассказал Еронко. — Спросил у него, что с тренером и с легионерами. Он сказал, что на следующей неделе будет «бомба». Они подписали какую-то связку тренеров.

Анонсы в стиле «ждите новостей» становятся фишкой генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова, но что еще хуже, за официальным объявлением главного тренера в прошлый раз последовало возвращение к исходной.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что в первый раз Басков тизерил нового главкома команды 11 мая. По словам управленца, его имя должны были обнародовать «в ближайшие дни».

Это случилось 14 мая. Клуб официально представил Александра Андриевского в качестве нового главкома. Уже 17 мая Басков констатировал, что переговоры со специалистом провалились. Андриевский не согласился с легионерской формулой «4+1» вместо ранее утвержденной исполкомом Национального олимпийского комитета «6+1» и не стал подписывать контракт с «зубрами». Кроме того, стало известно об уменьшении в полтора раза бюджета команды на будущий сезон, что ослабляет позиции клуба при комплектовании.

С анонсом Андриевского Басков промахнулся. Выяснилось, что решения исполкома НОК могут иметь обратную силу. В белорусском хоккее возможно все. А то, что после досадной ошибки Басков остается верным своему стилю предвосхищать события, действительно впечатляет.

Что ж, скоро узнаем, зовет ли Басков в «Динамо» «оскароносного» исполнителя или временщика.