Хоккейное «Динамо» по-голливудски тизерит назначение главного тренера. Пока получается не очень

Франшиза «Люди в черном» удивляет сменой актеров первого плана, Человек-паук откроет мультивселенную Marvel, Джон Уик держит марку, продолжая потрошить, белорусский кинематограф интригует фильмом «Купала». А вот майский анонс главного тренера хоккейного «Динамо» оказался провалом. SPORT.TUT.BY рассказывает, чему «зубрам» нужно поучиться у Голливуда и, хочется верить, «Беларусьфильма» тоже.
Студия Sony Pictures Entertainment готовится представить новый фильм из серии «Люди в черном». В отличие от трех предыдущих фильмов, где главные роли исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс, на этот раз в центре внимания будут персонажи Криса Хемсворта и Тессы Томпсон.
Дуэт Смита и Ли Джонса горячо любим поклонниками франшизы, так что любой выбор актеров им на смену обречен на сравнения не в пользу новичков. Тем не менее союз Хемсворта и Томпсон в фильме «Тор: Рагнарёк» показался интересным. Тесса сыграла Валькирию, которая не признает авторитетов, а Крис — уязвленного поражениями бога грома. Несмотря на противоречия и едкие остроты в адрес друг друга, героям актеров удалось стать командой. То же должно случиться и в «Люди в черном: Интернэшнл».
Второй фильм про Человека-паука, выпущенный Sony Pictures в сотрудничестве с Marvel Studios, призван рассказать о событиях после фильма «Мстители: Финал».
Победа над главным злодеем третьей фазы киновселенной Marvel Таносом далась большой ценой, так что неудивительно, что мир сильно изменился, а команда супергероев Земли распалась. Человек-паук станет проводником для фанатов Marvel по новым сюжетным веткам. Концепция мультивселенной с множеством параллельных альтернативных миров подразумевает именно это.
Это третий фильм про наемника «в отставке» Джона Уика по прозвищу Баба Яга. Два предыдущих строились вокруг войны главного героя против криминального мира, которая началась из-за убийства собаки Уика — подарка умершей жены.
Уик мстит, будучи заказанным врагами. Он побеждает подготовленных бойцов с карандашом в руках, и цена за его голову неизменно растет. В третьем фильме саги Уик попробует найти решение для бесконечной гонки по его душу.
Зрителей в Беларуси не должно оставить равнодушным внезапно открывшееся обстоятельство: Джон родом из Беларуси. Вот так поворот!
Не только Голливуд, но и наш родной кинематограф, оказывается, способен интриговать. Трейлер к фильму «Купала» вернул веру в то, что белорусское кино может выглядеть хорошо и вызывать одобрение выбором героя, вокруг которого строится повествование.
«Беларусьфильм» намерен показать картину на крупных фестивалях, так что в прокате она появится не раньше 2020 года.
Тренер в минском «Динамо»
Скоро. Вот-вот
30 мая сайт федерации хоккея Беларуси по ссылкой на журналиста российского издания «Спорт-Экспресс» Игоря Еронко сообщил, что минское «Динамо» объявит о подписании главного тренера на текущей неделе.
— Встретился с Дмитрием Басковым на закрытии сезона КХЛ, — рассказал Еронко. — Спросил у него, что с тренером и с легионерами. Он сказал, что на следующей неделе будет «бомба». Они подписали какую-то связку тренеров.
Анонсы в стиле «ждите новостей» становятся фишкой генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова, но что еще хуже, за официальным объявлением главного тренера в прошлый раз последовало возвращение к исходной.
Напомним, что в первый раз Басков тизерил нового главкома команды 11 мая. По словам управленца, его имя должны были обнародовать «в ближайшие дни».
Это случилось 14 мая. Клуб официально представил Александра Андриевского в качестве нового главкома. Уже 17 мая Басков констатировал, что переговоры со специалистом провалились. Андриевский не согласился с легионерской формулой «4+1» вместо ранее утвержденной исполкомом Национального олимпийского комитета «6+1» и не стал подписывать контракт с «зубрами». Кроме того, стало известно об уменьшении в полтора раза бюджета команды на будущий сезон, что ослабляет позиции клуба при комплектовании.
С анонсом Андриевского Басков промахнулся. Выяснилось, что решения исполкома НОК могут иметь обратную силу. В белорусском хоккее возможно все. А то, что после досадной ошибки Басков остается верным своему стилю предвосхищать события, действительно впечатляет.
Что ж, скоро узнаем, зовет ли Басков в «Динамо» «оскароносного» исполнителя или временщика.