Лето пришло строго по календарю

Источник материала: Пинский Вестник

Оно пришло дружно и строго по календарю для того, чтобы быстрее позабылись тревоги, вызванные капризной весенней погодой. Еще совсем недавно нас едва не ввели в уныние затянувшиеся майские ливни, а первого июня - чистое голубое небо, яркое солнце, и в выходные радовала сочинская температура +27 С.



Климатической особенностью завершившегося сезона является недобор осадков в апреле и их избыток в мае. Считается, что «красавік», который ручьями должен землю будить, стал самым сухим за последние 75 лет метеорологических наблюдений.



Однако в природе все сбалансировано. Сколько осадков не хватило, столько же их затем прибавилось, но для земледельца лучше, конечно, чтобы во время посева и восхода культур влага распределялась равномерно. По сведениям межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в апреле набралось 10 мм осадков, что составляет менее трети от нормы, а в мае выпало 144 мм, едва ли не в три раза превысив оптимальное значение. Температурный фон также не избежал контрастов. Ветры со Скандинавии беспокоили дачников, особенно ночными понижениями температур. Но худшего не произошло. Холодные периоды сменялись потеплениями до +26… +28 С. Средняя температура последнего месяца весны составила +18 С, чем превысила норму на два градуса.



Почва увлажнена, температурный режим стабилизировался, наблюдается переменная облачность и с такими показателями входим в лето. Судя по тенденциям последних десятилетий, оно, скорей всего, будет жарким с нарастанием температур. Кстати, до сих пор вековой пинский летний максимум остается неизменным, хотя за прошлые годы столбик термометра неоднократно приближался к рекордным +36,3 С.



В июне, по обновленным Белгидрометом данным, среднее количество осадков для нашей местности составляет 83 мм, а температура - +17 С. Однако в первой декаде возможны заморозки. Например, 1 июня 2001 года на торфяниках в пойме Припяти зафиксировано -2,3 оС. Тогда вымерзли молодые побеги картофеля. Случался и недобор осадков - 14 мм. Тем не менее, «чэрвень не гуляе - ураджай люляе».







Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

Фото автора