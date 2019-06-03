В фан-зонах на II Европейских играх из алкоголя будут продавать только пиво

Источник материала: Аргументы и факты

В фан-зонах на II Европейских играх из алкогольных напитков будут продавать только пиво, приобрести крепкий алкоголь болельщики там не смогут. Об сообщил министр внутренних дел Игорь ШУНЕВИЧ.

«Это общемировая практика, она себя оправдывает», – добавил министр. Игорь Шуневич отметил, что белорусские правоохранители готовы к наплыву болельщиков Европейских игр. «Сколько бы гостей ни приехало, чем больше, тем лучше, милиция справится со своими задачами с точки зрения обеспечения безопасности, организации пропускного режима. С этим проблем не будет», – подчеркнул глава МВД.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.