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В фан-зонах на II Европейских играх из алкоголя будут продавать только пиво

04.06.2019 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В фан-зонах на II Европейских играх из алкоголя будут продавать только пиво
Фото из открытых источников

В фан-зонах на II Европейских играх из алкогольных напитков будут продавать только пиво, приобрести крепкий алкоголь болельщики там не смогут. Об сообщил министр внутренних дел Игорь ШУНЕВИЧ.

В фан-зонах на II Европейских играх из алкоголя будут продавать только пиво Будут ли фан-зоны на II Европейских играх в Минске?

«Это общемировая практика, она себя оправдывает», – добавил министр. Игорь Шуневич отметил, что белорусские правоохранители готовы к наплыву болельщиков Европейских игр. «Сколько бы гостей ни приехало, чем больше, тем лучше, милиция справится со своими задачами с точки зрения обеспечения безопасности, организации пропускного режима. С этим проблем не будет», – подчеркнул глава МВД.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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