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Прямые линии в Вороновском районе
04.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
6 июня с 12.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (2-й этаж, кабинет №19) и.о. начальника Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Вячеславович ГРОСС проведет прием граждан.
Предварительная запись по телефону 2-22-55.
8 июня с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского райисполкома Николай Аркадьевич РОЗУМ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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6 июня с 12.00 до 13.00 в здании Вороновского райисполкома (2-й этаж, кабинет №19) и.о. начальника Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира...
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