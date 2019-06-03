Юная случчанка завоевала гран-при конкурса «Вершина моды»

Источник материала: Слуцк Город

2 июня в Минске прошёл ежегодный фестиваль «Вершина моды», в рамках которого выступили около полусотни участников из разных городов Беларуси.

В частности, воспитанница Слуцкого детского театра моды «Вершина» Лебедь Вероника участвовала в номинации «модель». Кроме этого, конкурсанты выступили в номинациях «фотомодель», «дизайнер» и «журналист».

По итогу фестиваля случчанка заняла первое место в номинации «модель» в своей возрастной категории, завоевала титул «Мисс Вершина Моды», а также получила главный приз - гран-при конкурса и корону победительницы.