Под Речицей водитель «легковушки» уснул за рулем и врезался в «газель»

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла днем 3 июня. 32-летний водитель «Фольксвагена» ехал по дороге «Октябрьский-Паричи-Речица» со стороны Светлогорска.

«В какой-то момент мужчина потерял контроль над управлением. Автомобиль выехал на правую обочину, где врезался в стоящий ГАЗ 33023», - рассказали в ГАИ. Как позже пояснил водитель легковушки, он начал засыпать за рулем.

С травмами 53-летний водитель «газели», а также его пассажиры, мужчины 59 и 58 лет, были доставлены в больницу. Впоследствии шофер фургона скончался.

В ГАИ напоминают водителям, что, отправляясь в путь, нужно соблюдать повышенную осторожность, при управлении авто не отвлекаться, не совершать необдуманных маневров, избегать резких торможений. Если почувствовали усталость и сонливость, необходимо остановиться, умыться холодной водой, немного отдохнуть, выпить чай или кофе, после этого продолжить путь.