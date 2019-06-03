|
Как с высоты выглядит стройка «Тапаса» возле заказника «Лебяжий»
Источник материала: Tut.by
В телеграм-канале «
Группа компаний «Тапас» бизнесмена и игрока президентской хоккейной команды Павла Белого строит жилой комплекс «Олимпик Парк» на пересечении проспекта Победителей и улицы Ратомской. Осенью 2018 года застройщик начал возводить ресторан в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», которая раньше рассматривалась как буферная зона между заказником и жилым комплексом. Эта история возмутила активистов, но застройщик уверял, что все законно. А уже в декабре вышел указ Александра Лукашенко, который изменил границы ландшафтных зон и узаконил стройку ресторана. Правда, произошло это постфактум.
Вот как теперь выглядит стройка «Олимпик Парка» с высоты:
Напомним, недавно в составе «Олимпик Парка»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На снимках можно рассмотреть и тот самый ресторан, ради которого указом президента постфактум изменили границы ландшафтных зон.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)