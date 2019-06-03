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Как с высоты выглядит стройка «Тапаса» возле заказника «Лебяжий»

04.06.2019 20:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале «МотолькоПомиги: Минск» появились фото застройки «Тапасом» территории возле заказника «Лебяжий». На снимках можно рассмотреть и тот самый ресторан, ради которого указом президента постфактум изменили границы ландшафтных зон.


Группа компаний «Тапас» бизнесмена и игрока президентской хоккейной команды Павла Белого строит жилой комплекс «Олимпик Парк» на пересечении проспекта Победителей и улицы Ратомской. Осенью 2018 года застройщик начал возводить ресторан в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», которая раньше рассматривалась как буферная зона между заказником и жилым комплексом. Эта история возмутила активистов, но застройщик уверял, что все законно. А уже в декабре вышел указ Александра Лукашенко, который изменил границы ландшафтных зон и узаконил стройку ресторана. Правда, произошло это постфактум.

Вот как теперь выглядит стройка «Олимпик Парка» с высоты:




Тот самый ресторанный комплекс, ради которого меняли границы ландшафтных зон

Напомним, недавно в составе «Олимпик Парка» достроили ледовую арену, на которой уже играл Александр Лукашенко. Но за деньги лед там может арендовать каждый.

 
Теги: Минск
 
 
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На снимках можно рассмотреть и тот самый ресторан, ради которого указом президента постфактум изменили границы ландшафтных зон.
 
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