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Черешня – 12 рублей, помидоры – от 2 рублей. Белорусы стали чаще закупаться на рынках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За качество товара ручаются продавцы столичных рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Покупатели всё чаще предпочитают брать сезонную продукцию не в торговой сети, а на рынках. Тем более, что уже появился молодой картофель. Правда, по 2 рубля за килограмм. Черешня наконец-то упала в цене. Можно найти по 12 рублей. Помидоры – от 2 рублей, сладкий перец – от 5.
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Новости Беларуси. За качество товара ручаются продавцы столичных рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупатели всё чаще предпочитают брать...
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