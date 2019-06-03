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Новости экономики за 04.06.2019

04.06.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предприятия строительной отрасли Беларуси продвигают свои услуги на рынок Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Будапеште находится с визитом белорусская делегация.

Новости экономики за 04.06.2019

Привлекательность венгерского рынка строительства во многом обусловлена его динамичным развитием в последние годы. С учетом интереса белорусских предприятий в 2018 году было совместное предприятие, которое уже готово стать подрядчиком ряда перспективных проектов многоэтажного домостроения и возведения домов коттеджного типа в Венгрии.

В Беларуси охотиться на зубров стало дешевле

Белорусская делегация в эти дни посетит несколько площадок, где вскоре могут появиться первые дома, спроектированные белорусами и построенные из отечественных материалов.

В РОССИИ ОТМЕНЯТ УСТАРЕВШИЕ ГОСТЫ

Новости экономики за 04.06.2019

В ближайшее время в России отменят около 10 тысяч устаревших ГОСТов. Старые требования мешают развитию бизнеса и экономики. В особенности это касается советских стандартов. Ведь они считались едва ли не самыми передовыми в мире и самыми жесткими для соблюдения бизнесом. То есть они были разработаны с учетом максимальной защиты интересов потребителей товаров и услуг. Ранее сообщалось, что требованиям национального стандарта не соответствует около трети российских товаров, несмотря на то, что его указывают на упаковке.

Черешня – 12 рублей, помидоры – от 2 рублей. Белорусы стали чаще закупаться на рынках

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Предприятия строительной отрасли Беларуси продвигают свои услуги на рынок Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Будапеште...
 
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