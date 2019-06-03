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Агрессивные слоны напали на индийский посёлок

04.06.2019 20:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. На востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб, еще 2 пострадали. Животные громили всё, что было на пути. Под удар попали машины и авторикши.

Агрессивные слоны напали на индийский посёлок

По мнению местных лесников, вспышка агрессии у слонов временная и связана она с брачным периодом животных. В ближайшее время специалисты пообещали перевести незваных гостей обратно в лес.

Агрессивные слоны напали на индийский посёлок

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Новости Индии. На востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще 2 пострадали....
 
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