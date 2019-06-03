Столкновение теплоходов в Будапеште: найдены тела 5 погибших

Источник материала: СТВ

Новости Венгрии. В Будапеште обнаружили тела 5 погибших туристов после столкновения теплоходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного течения их унесло далеко от места трагедии. Поисковые работы, которые уже 5 дней ведутся на Дунае, осложняются погодными условиями.





По мнению экспертов, большинство погибших находятся внутри затонувшего парома. Поэтому основная цель текущей операции – поднять катер со дна реки.