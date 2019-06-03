|
Аномальная жара в Индии: столбики термометра показывают + 50°C
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Жертвами аномальной жары в Индии стали почти два десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее опасная ситуация складывается в северных и центральных районах страны, где столбики термометра показывают 50 градусов Цельсия. От ограниченных запасов воды, засыхающих рек и озер в первую очередь страдают фермеры и жители сельской местности.
По прогнозам синоптиков, душно в стране будет еще как минимум неделю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. Жертвами аномальной жары в Индии стали почти два десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее опасная ситуация...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)