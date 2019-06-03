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Аномальная жара в Индии: столбики термометра показывают + 50°C

04.06.2019 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Жертвами аномальной жары в Индии стали почти два десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара в Индии: столбики термометра показывают + 50°C

Наиболее опасная ситуация складывается в северных и центральных районах страны, где столбики термометра показывают 50 градусов Цельсия. От ограниченных запасов воды, засыхающих рек и озер в первую очередь страдают фермеры и жители сельской местности.

Аномальная жара в Индии: столбики термометра показывают + 50°C

По прогнозам синоптиков, душно в стране будет еще как минимум неделю.

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Новости Индии. Жертвами аномальной жары в Индии стали почти два десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее опасная ситуация...
 
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